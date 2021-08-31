Негода в Києві: в одній зі шкіл зірвало дах та затопило приміщення
В одній з київських шкіл під час негоди зірвало тимчасовий дах та затопило приміщення 5-11 класів
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
"У 179-й гімназії Голосіївського району учні початкових класів у повному складі розпочнуть навчальний рік за партами, а от учням 5-11 класів доведеться на якийсь час перейти на дистанційну форму навчання. Тут під час негоди на поверсі, який добудовували, зірвало тимчасовий дах, а приміщення було затоплено", - розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
Ремонт вже розпочато.
"Будівельники постараються якомога швидше привести приміщення в порядок, щоб повернути учнів в класи", - додала Фіданян.
Внаслідок негоди в Києві постраждали сім освітніх закладів. Міські служби вже повністю ліквідували наслідки в шести з них.
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