Негода в Києві: в одній зі шкіл зірвало дах та затопило приміщення

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У 179-й гімназії Голосіївського району учні початкових класів у повному складі розпочнуть навчальний рік за партами, а от учням 5-11 класів доведеться на якийсь час перейти на дистанційну форму навчання. Тут під час негоди на поверсі, який добудовували, зірвало тимчасовий дах, а приміщення було затоплено", - розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Ремонт вже розпочато.

"Будівельники постараються якомога швидше привести приміщення в порядок, щоб повернути учнів в класи", - додала Фіданян.

Внаслідок негоди в Києві постраждали сім освітніх закладів. Міські служби вже повністю ліквідували наслідки в шести з них.