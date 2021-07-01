Негода в Україні знеструмила 302 населених пункти у 6 областях

Про це повідомляє сайт ДСНС.



Через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач, до якого призвели пориви вітру, дощ і гроза, у Львівській області було знеструмлено 191 населений пункт, у Тернопільській - 79, у Чернівецькій - 23, у Київській - 6, у Кіровоградській - 2, у Дніпропетровській - 1.



Крім того, у Львові через інтенсивні опади та пориви вітру рятувальникам довелося здійснити 13 виїздів: було відбуксировано 2 автомобілі, розрізано та прибрано 4 дерева, відкачано воду з 13 підвальних приміщень та 3 присадибних ділянок (загалом 1758 кубометрів води).



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