"Нехай Путін перестане заперечувати очевидне": родичі загиблих пасажирів МН17 виступили на суді в Нідерландах
У Нідерландах на слуханнях у справі МН17 Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за трагедію
Про це повідомляє Укрінформ.
“Я не розумію, як у Росії можуть працювати цілі групи людей, щоб приховати цей страшний злочин. Зокрема, такі люди, як Путін та Лавров. Я хотів би запитати у Путіна, чи пам’ятає він, що більша частина “Курська” була піднята нідерландцями, як після розмови з родичами підводників погодився, щоб нідерландські компанії підняли тіла членів екіпажу “Курська”. Чи розуміє він, що родичі МН17 також шукають правди. Нехай Путін скаже, що це була помилка, нехай скаже щось і перестане заперечувати очевидне”, - закликав чоловік під час виступу у суді.
Нідерландець розповів, що його дочка Ліка загинула разом зі своїм коханим, їй було 26 років.
“Я прийшов з роботи і побачив новину про трагедію. Ми бачили новину, як ці нелюди з ведмедиком в одній руці та зброєю в іншій говорили. Я лише заспокоював себе, що Ліка та Ерік не відчули того, що з ними сталося… Знайшли частину тіла Ліки. Вона була дуже обгоріла, настільки, що не була схожою на людське тіло. Нам порадили не дивитися і ми не робили цього. Нам досі не віриться, що вона лежить у тій труні. Потім було ідентифіковано кістку, череп, і ми поховали її ще раз, ще одну маленьку труну”, - розповів батько загиблої.
Він зазначив, що тепер боїться проводжати у відпустку свою другу дочку та її родину.
Довідка
Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій росіянами частині Донецької області України 17 липня 2014 року.
Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.
Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.
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