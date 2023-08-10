Про це сказав міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, передає Інтерфакс.

"Некомплект особового складу дуже великий. Я б сказав, що він уже є критичним. У нас за минулий місяць звільнилися з органів внутрішніх справ 5 тисяч співробітників. Складна ситуація", - сказав російський чиновник на нараді, на якій особовому складу були представлені начальники управлінь МВС у Магаданській області та тимчасово окупованому Севастополі.

Колокольцев зазначив, що органи внутрішніх справ "зобов'язані зробити все, щоб мінімізувати ці ризики (пов'язані з некомплектом, - ред.)".

"Розумію, що за умов некомплекту на співробітників лягає колосальне навантаження. Але це той випадок, коли спрацювали за принципом "Воювати треба не числом, а вмінням", - сказав міністр.