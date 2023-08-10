"Некомплект дуже великий": у МВС Росії заявили про критичну нестачу силовиків
У МВС Росії заявили про звільнення у липні 5 тис. силовиків. Там уважають некомплект особового складу співробітників відомства критичним
Про це сказав міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, передає Інтерфакс.
"Некомплект особового складу дуже великий. Я б сказав, що він уже є критичним. У нас за минулий місяць звільнилися з органів внутрішніх справ 5 тисяч співробітників. Складна ситуація", - сказав російський чиновник на нараді, на якій особовому складу були представлені начальники управлінь МВС у Магаданській області та тимчасово окупованому Севастополі.
Колокольцев зазначив, що органи внутрішніх справ "зобов'язані зробити все, щоб мінімізувати ці ризики (пов'язані з некомплектом, - ред.)".
"Розумію, що за умов некомплекту на співробітників лягає колосальне навантаження. Але це той випадок, коли спрацювали за принципом "Воювати треба не числом, а вмінням", - сказав міністр.
- 9 серпня повідомлялося, що в Мелітополі росіяни планують навчати в окупованих приміщеннях вишів своїх силовиків.
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