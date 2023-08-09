У Мелітополі росіяни планують навчати в окупованих приміщеннях вишів своїх силовиків
Росія планує навчати майбутніх співробітників ФСБ і поліції на базі захоплених університетів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Про це інформує Центр національного спротиву.
У приміщеннях закладів вищої освіти тимчасово окупованого міста Мелітополь російські війська хочуть навчати своїх силовиків.
Рашисти створили псевдовиш "Мелитопольский государственный университет". Одначе попри назву та безплатну "освіту", вони не змогли набрати достатню кількість студентів.
За даними підпілля, саме тому РФ вирішила перетворити університет на режимний об’єкт.
Вже з наступного навчального року російські окупанти планують готувати там працівників так званого міністерства внутрішніх справ, а також ввести спеціальність "спецфакультет із захисту інформації", що, ймовірно, буде епіцентром для ФСБ.
Росіяни заявляють, що надалі студенти можуть брати участь в "програмах обміну" й навчатись на території РФ.
"Тобто фактично окупанти через цей університет-прокладку планують вербувати поліцаїв та гестапівців з подальшим навчанням у РФ", - пояснюють у ЦНС.
- 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що в окупованому Мелітополі активно використовує мобільні крематорії. Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.
- Мер Іван Федоров заявив, що до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
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