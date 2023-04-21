Про це йдеться у листі, опублікованому на офіційній сторінці одного з підписантів - сенатора Майка Лі.

У документі зазначено, що війна в Україні триває уже другий рік, але "немає чіткої стратегії, щодо її завершення".

"Ми глибоко стурбовані тим, що траєкторія допомоги США військовим зусиллям України загрожує подальшою ескалацією та не має вкрай необхідної стратегічної ясності", - йдеться в ньому.

Республіканці назвали допомогу Україні "необмеженою" та заявили, що вона повинна бути припинена, оскільки "загрожує ескалацією" та "може призвести до прямого конфлікту між США та Росією".

"Проксі-війна з Росією в Україні не відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів і ризикує ескалацією, яка може вийти з-під контролю",- йдеться в повідомленні.

Автори звинувачують адміністрацію Байдена в тому, що вона "налаштована на тривалий конфлікт" та що нинішня стратегія санкцій проти Росії та виділення допомоги Українські державі лише затягують війну. Вони закликали до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на її швидке завершення.

"Ми виступатимемо категорично проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з чіткою дипломатичною стратегією, спрямованою на швидке завершення цієї війни",- йдеться у листі.

Також республіканці вважають передачу систем HIMARS та танків Abrams Україні "провокацією" і кажуть, що передача розвідувальної інформації ускладнює спроби заперечувати аргументи РФ про "співучасть" США у війні в Україні.

"Толерантність Росії щодо ведення проксі-війни з НАТО може закінчитися в будь-який момент",- заявили підписанти.

Крім того, вони звинуватили Білий дім в тому, що він допомагав Україні "за рахунок боєготовності сил США".

Лист закінчується заявою, що республіканці будуть категорично проти будь-яких майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов'язані з чіткою дипломатичною стратегією.

Свої підписи під листом поставили 19 членів Палати представників, у тому числі: Майк Лі, Елі Крейн, Ренд Пол, Енді Бігс, Джей Ді Венс, Де Бішоп, Лорен Боберт, Джош Бречін, Тім Барчет, Метт Розендейл, Мет Гетц, Мерджорі Тейлор Грін, Анна Пауліна Луна, Беррі Мур, Меррі Міллер, Ральф Норман, Енді Оглс, Майк Коллінз, Пол Госар. Більшість із них пов’язують із ультраправим крилом MAGA та колишнім президентом США Дональдом Трампом, відомим своїми заявами, на користь російських інтересів.