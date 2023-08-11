Необхідно налагодити постійну комунікацію виробників зброї та ЗСУ, - директор компанії "Атлон Авіа" В'юнник
В Україні потрібна постійна комунікація виробників озброєння та ЗСУ, щоб військовим пропонували нові ідеї застосування зброї
Про це заявив директор компанії "Атлон Авіа" Артем В'юнник в етері Еспресо.
"Є певна проблема з комунікацією. Це більше стосується перспективних розробок і пошуку інноваційних рішень. Виробник не може та не повинен вигадувати технічних рішень, не розуміючи проблем або ідей військових щодо їхнього застосування на полі бою. Ми повинні вибудувати дуже потужну систему постійного спілкування, партнерської роботи із ЗСУ, звісно, ураховуючи питання секретності", - наголосив він.
За словами Артема В'юнника, тоді виробники зможуть розуміти потреби воїнів і пропонувати цікаві рішення, про які військові могли й не знати.
- З 22 лютого 2022 року до 21 липня 2023-го Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва.
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