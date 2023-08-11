Про це заявив директор компанії "Атлон Авіа" Артем В'юнник в етері Еспресо.

"Є певна проблема з комунікацією. Це більше стосується перспективних розробок і пошуку інноваційних рішень. Виробник не може та не повинен вигадувати технічних рішень, не розуміючи проблем або ідей військових щодо їхнього застосування на полі бою. Ми повинні вибудувати дуже потужну систему постійного спілкування, партнерської роботи із ЗСУ, звісно, ураховуючи питання секретності", - наголосив він.

За словами Артема В'юнника, тоді виробники зможуть розуміти потреби воїнів і пропонувати цікаві рішення, про які військові могли й не знати.