Неочікувано з'явився у шкільному залі: Том Гарді виборов золото на чемпіонаті із джіу-джитсу в Англії
Англійський актор Том Гарді виграв золото на відкритому чемпіонаті з бразильського джіу-джитсу 2022 UMAC
Про це повідомляє CNN.
Як зазначив 45-річний актор, для нього є великою честю представляти некомерційну організацію REORG, яка працює з ветеранами, діючими військовими та спеціалістами швидкого реагування. І яка використовує бразильське джіу-джитсу та фітнес-тренування як форму терапії.
"Прості тренування для мене (як хобі та приватна любов) було принципово ключовим для подальшого розвитку глибшого відчуття внутрішньої стійкості, спокою та благополуччя", – говорить він.
Поява Гарді в шкільному залі в Мілтон-Кейнс шокувала інших учасників та гостей змагань, натомість організатори зазначили, що він просто дотримав свого слова.
"Я був справді схвильований і вражений, тому що він сказав мені на попередньому чемпіонаті, що "я прийду на ваш наступний". І дотримав свого слова, – сказав арбітр і прессекретар турніру Мохамед Ітумен. – Дуже важко змусити відому людину приїхати на місцеве змагання, тому що їхні графіки такі напружені".
На цих змаганнях Гарді здобув золото, тим часом Ітумен сподівається, що зірка братиме участь і у наступних турнірах, які вони проводитимуть.
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