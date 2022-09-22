Про це повідомляє CNN.

Як зазначив 45-річний актор, для нього є великою честю представляти некомерційну організацію REORG, яка працює з ветеранами, діючими військовими та спеціалістами швидкого реагування. І яка використовує бразильське джіу-джитсу та фітнес-тренування як форму терапії.

"Прості тренування для мене (як хобі та приватна любов) було принципово ключовим для подальшого розвитку глибшого відчуття внутрішньої стійкості, спокою та благополуччя", – говорить він.

Поява Гарді в шкільному залі в Мілтон-Кейнс шокувала інших учасників та гостей змагань, натомість організатори зазначили, що він просто дотримав свого слова.

"Я був справді схвильований і вражений, тому що він сказав мені на попередньому чемпіонаті, що "я прийду на ваш наступний". І дотримав свого слова, – сказав арбітр і прессекретар турніру Мохамед Ітумен. – Дуже важко змусити відому людину приїхати на місцеве змагання, тому що їхні графіки такі напружені".

На цих змаганнях Гарді здобув золото, тим часом Ітумен сподівається, що зірка братиме участь і у наступних турнірах, які вони проводитимуть.

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