У Британії покажуть мінісеріал про експрем'єра Бориса Джонсона

Про це повідомляє Sky News.

Серіал "This England" ("Ця Англія") транслюватимуть на британському телеканалі Sky Atlantic, перша серія вийде у середу 28 вересня.

Серіал присвяченій політиці Джонсона за початку пандемії COVID-19. Режисер Майкл Вінтерботом розповів: знімаючи стрічку, не очікував, що коли серіал вийде в ефір, Борис Джонсон застане глобальну пандемію, Brexit та покине пост прем'єра.

"Якщо ви налаштовані до Бориса ворожо, вам здаватиметься, що серіал занадто м'який. Якщо ви любите Бориса, то подумаєте, що серіал занадто суворий щодо нього", - каже режисер стрічки.

Роль Джонсона зіграє британський актор Кеннет Брана, а його дружину Керрі Джонсон - Офелія Ловібонд.

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з поста прем'єра Великої Британії.

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