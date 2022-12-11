Непереможний американський боксер жорстко нокаутував росіянина

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кроуфорд нокаутував Аванесяна у шостому раунді. Американець захисти титул чемпіона світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). Боксер з Росії після поразки не міг прийти до тями близько 5 хвилин.

Американець є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Він виграв усі свої 39 поєдинків на професійному ринзі.

11 грудня американський боксер Теофімо Лопес побував у нокдауні під час бою проти іспанця Сандора Мартіна, але переміг роздільним рішенням суддів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb