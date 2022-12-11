Кривдник Ломаченка побував у нокдауні, але здобув перемогу

Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.

Мартін відправив Лопеса у нокдаун у другому раунді. Американець миттєво підвівся на ноги та продовжив поєдинок. За підсумками дести раундів він здобув перемогу роздільним рішенням суддів 97:92, 96:93, 94:95.

Для Лопеса цей поєдинок був другим у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Він перейшов у цей дивізіон з легкої категорії (до 61,2 кг), де володів званням абсолютного чемпіона світу. Його американець виграв у жовтні 2020 році у поєдинку з українцем Василем Ломаченком.

У листопаді 2021 року Теофімо Лопес втратив титули через поразку від Джорджа Камбососа. Своєю чергою, австралієць у 2022 році двічі поспіль програв американцю Девіну Хейні, який є чинним абсолютним чемпіоном світу.

14 серпня Теофімо Лопес нокаутував мексиканця Педро Кампу в своєму дебютному поєдинку в першій напівсередній вазі.

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