Кривдник Ломаченка переміг нокаутом у дебютному бою в новій вазі
Американський боксер Теофімо Лопес нокаутував мексиканця Педро Кампу в своєму дебютному поєдинку в першій напівсередній вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 14 серпня у Лас-Вегасі (США) Лопес нокаутував Кампу в 7-му раунді. Він спочатку відправив суперника в нокдаун, після чого кинувся його добивати та примусив рефері зупинити бій.
Для Лопеса цей поєдинок був дебютним у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Він перейшов у цей дивізіон з легкої категорії (до 61,2 кг), де володів званням абсолютного чемпіона світу. Його американець виграв у жовтні 2020 році у поєдинку з українцем Василем Ломаченком.
У листопаді 2021 року Теофімо Лопес втратив титули через поразку від Джорджа Камбососа. Своєю чергою, австралієць у червні 2022 року програв американцю Девіну Хейні, який є чинним абсолютним чемпіоном світу. 16 жовтня боксери зі США та Австралії зустрінуться у реванші.
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9 липня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з переможцем бою між Девіном Хейні та Джорджем Камбососом.
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