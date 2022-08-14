Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 14 серпня у Лас-Вегасі (США) Лопес нокаутував Кампу в 7-му раунді. Він спочатку відправив суперника в нокдаун, після чого кинувся його добивати та примусив рефері зупинити бій.

Для Лопеса цей поєдинок був дебютним у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Він перейшов у цей дивізіон з легкої категорії (до 61,2 кг), де володів званням абсолютного чемпіона світу. Його американець виграв у жовтні 2020 році у поєдинку з українцем Василем Ломаченком.

У листопаді 2021 року Теофімо Лопес втратив титули через поразку від Джорджа Камбососа. Своєю чергою, австралієць у червні 2022 року програв американцю Девіну Хейні, який є чинним абсолютним чемпіоном світу. 16 жовтня боксери зі США та Австралії зустрінуться у реванші.

9 липня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з переможцем бою між Девіном Хейні та Джорджем Камбососом.

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