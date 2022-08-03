Неподалік Рейк’явіка почалося виверження вулкану

Про це інформує Iceland Monitor.

Це перше виверження з вересня 2021 року, коли лава перестала витікати з вулкана Фаградальсф’яла.



Ейнар Хьорлейфссон, фахівець із природних небезпек із Метеорологічного бюро Ісландії, підтвердив, що відбулося виверження вулкана зі 100-метрової тріщини Мерардалір біля Фагранесф’яля.



Метеорологічна служба наразі вивчає це питання.



Виверження можна чітко побачити на вебкамері.

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