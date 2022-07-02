Неподалік російського консульства у Гданську відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя

Про це повідомило консульство України в Гданську та мер Гданська Олександра Дулькевич.

Мер заявила, що сквер назвали на честь Маріуполя, в честь пам'яті міста та його героїчних захисників. На його території організували виставку "Маріуполь — місто героїчне" про те, який вигляд місто мало за мирних часів і який має зараз.

"Маріуполь і Гданськ пов'язують не тільки зв'язки партнерства, а й дружби. Це чудове місто, яке з перших днів російської агресії стало об'єктом лютої та жорстокої агресії", — прокоментувала Дулькевич.

Також Дулькевич додала, що разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським вона підписала документ, яким міста пообіцяли надати допомогу у відновленні Маріуполя.

Нагадаємо, що напередодні, 1 липня 2022 у Маріуполі виявили ще одну братську могилу.

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