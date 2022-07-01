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У Маріуполі виявили ще одну братську могилу

1 липня, 2022 п'ятниця
11:43
війна з Росією Маріуполь могила

У Маріуполі виявили ще одну братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram .

У Маріуполі, що на вулиці Київська, 53, знайдено ще одну братську могилу. З кінця лютого тут було поховано понад 100 маріупольців.

“Окупанти поряд розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити у підвалах. Ексгумацію фактично зупинено”, – йдеться у повідомленні.

Андрющенко повідомляє, що окупаційна "влада" настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потроху перетворюються на постійні. У Кальміуському районі на вулиці Котляревського 8-а, за два кроки від "гуманітарного штабу", могили є від квітня.

  • 27 червня радник мера міста Петро Андрющенко повідомив , що під час обстеження будівель у Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку виявили понад 100 тіл людей, які загинули внаслідок бомбардувань

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Маріуполь
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