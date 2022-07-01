У Маріуполі виявили ще одну братську могилу
У Маріуполі виявили ще одну братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram .
У Маріуполі, що на вулиці Київська, 53, знайдено ще одну братську могилу. З кінця лютого тут було поховано понад 100 маріупольців.
“Окупанти поряд розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити у підвалах. Ексгумацію фактично зупинено”, – йдеться у повідомленні.
Андрющенко повідомляє, що окупаційна "влада" настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потроху перетворюються на постійні. У Кальміуському районі на вулиці Котляревського 8-а, за два кроки від "гуманітарного штабу", могили є від квітня.
- 27 червня радник мера міста Петро Андрющенко повідомив , що під час обстеження будівель у Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку виявили понад 100 тіл людей, які загинули внаслідок бомбардувань
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