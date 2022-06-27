У Маріуполі під завалами будинку знайшли понад 100 тіл людей, загиблих унаслідок бомбардувань

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", – написав він.

За словами Андрющенка, в Маріуполі продовжується ексгумація. У пріоритеті – двори шкіл і дитсадків. Після ексгумації окупанти обробляють ями від запаху. Водночас на вулицях та у дворах після ексгумацій такої обробки не проводять.

25 червня Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Попри заяви про відновлення котелень, вони дали наказ про збір дров і вугілля.

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