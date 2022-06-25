Окупанти не готують Маріуполь до опалювального сезону, - радник мера

Про це Петро Андрющенко написав у telegram.

"Окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелень, керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати данні про потреби дров та вугілля в першу чергу по приватних будинках, навіть газифікованим", - сказав Андрющенко.

За його словами, це є попередженням, що опалювання взимку у Маріуполі не буде. Він зазначив, що всі котельні в Маріуполі давно переведено на єдиний вид палива - природний газ. А відновити газопостачання в Маріуполь неможливо через величезні пошкодження магістрально газоводу і будинків.

"Подача газу загрожує перетворити місто на вибухівку. Використовувати або перебудувати горілки на інший вид палива, твердий, - нереально до зими. Тому, зима поруч і вона буде без тепла в домівках", - додав Андрющенко.

Він припустив, що окупанти будуть підштовхувати мешканців до депортації в Росію.

21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку один раз на тиждень.

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