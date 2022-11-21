Про це передає Сіньхуа з посиланням на ВПС Південної Кореї.

Катастрофа сталася в неділю, 20 листопада, в районі міста Вонджу, розташованого приблизно в 85 км на схід від Сеула. Його пілот встиг катапультуватися та вижив.

"Аварія сталася через невстановлену проблему з двигуном", - йдеться в повідомленні.

Наразі корейські військові намагаються встановити, чи спричинило падіння літака збитки цивільним.

У серпні в Південній Кореї через найсильнішу за 80 років зливу загинуло щонайменше 8 людей, тоді негода знищила будинки, затопила залізниці та дороги.

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