Неподалік столиці Південної Кореї розбився винищувач
Винищувач військово-повітряних сил Південної Кореї KF-16 розбився неподалік столиці країни
Про це передає Сіньхуа з посиланням на ВПС Південної Кореї.
Катастрофа сталася в неділю, 20 листопада, в районі міста Вонджу, розташованого приблизно в 85 км на схід від Сеула. Його пілот встиг катапультуватися та вижив.
"Аварія сталася через невстановлену проблему з двигуном", - йдеться в повідомленні.
Наразі корейські військові намагаються встановити, чи спричинило падіння літака збитки цивільним.
- У серпні в Південній Кореї через найсильнішу за 80 років зливу загинуло щонайменше 8 людей, тоді негода знищила будинки, затопила залізниці та дороги.
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