Нетаньягу заявив, що Ізраїль використає усю свою міць для знищення ХАМАС і порадив жителям Гази "тікати негайно"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у звернені ввечері 7 жовтня заявив, що країна використає усю свою міць для знищення збройного формування ХАМАС: він порадив жителям Гази "тікати негайно"
Звернення прем'єра Ізраїлю цитує Times of Israel.
Нетаньягу зазначив, що ХАМАС своїм вторгненням на ізраїльську територію розпочав "жорстоку і злу війну", яка спрямована проти невинних мирних жителів: молодих і старих. Прем'єр назвав події 7 жовтня чимось "небаченим в Ізраїлі" і пообіцяв, що "це ніколи не повториться".
Він заявив, що Ізраїль виграє цю війну, але "ціна буде нестерпно високою".
"ЦАГАЛ (Збройні сили Ізраїлю, - ред.) негайно використає всю свою міць, щоб знищити потенціал ХАМАС. Ми будемо боротися з ними до переможного кінця і помстимося за цей чорний день, який вони підготували для Ізраїлю і його народу", - наголосив Нетаньягу.
За його словами, Ізраїль буде завдавати ударів по ХАМАС скрізь, перетворюючи місця, де воно "ховається і діє", на "міста руїни". Прем'єр закликав жителів Гази "тікати негайно звідси, тому що ми будемо діяти скрізь і з повною силою".
- 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.
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