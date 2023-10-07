Нетаньягу заявив, що Ізраїль використає усю свою міць для знищення ХАМАС і порадив жителям Гази "тікати негайно"

Звернення прем'єра Ізраїлю цитує Times of Israel.

Нетаньягу зазначив, що ХАМАС своїм вторгненням на ізраїльську територію розпочав "жорстоку і злу війну", яка спрямована проти невинних мирних жителів: молодих і старих. Прем'єр назвав події 7 жовтня чимось "небаченим в Ізраїлі" і пообіцяв, що "це ніколи не повториться".

Він заявив, що Ізраїль виграє цю війну, але "ціна буде нестерпно високою".

"ЦАГАЛ (Збройні сили Ізраїлю, - ред.) негайно використає всю свою міць, щоб знищити потенціал ХАМАС. Ми будемо боротися з ними до переможного кінця і помстимося за цей чорний день, який вони підготували для Ізраїлю і його народу", - наголосив Нетаньягу.

За його словами, Ізраїль буде завдавати ударів по ХАМАС скрізь, перетворюючи місця, де воно "ховається і діє", на "міста руїни". Прем'єр закликав жителів Гази "тікати негайно звідси, тому що ми будемо діяти скрізь і з повною силою".