Netflix повідомив дату виходу фінального сезону серіалу "Корона"
Стрімінговий сервіс Netflix повідомив дату виходу фінального сезону серіалу "Корона", який розповідає про життя королеви Єлизавети II та королівської родини
Про це йдеться в офіційному оголошенні Netflix на YouTube.
Зазначається, що шостий сезон серіалу випустять повністю не одразу: першу частину можна буде побачити з 16 листопада, другу - з 14 грудня.
Роль королеви Єлизавети II в останньому сезоні знову втілить британська акторка Імельда Стонтон.
"Корона" - драматичний телесеріал за мотивами реальних подій, який розповідає про життя королеви Єлизавети II, а також про політичні й особисті події, які вплинули на її правління.
- Раніше Netflix опублікував тизер реаліті-шоу "Гра в кальмара: Виклик". Проєкт вийде вже у листопаді 2023 року.
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