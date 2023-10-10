Netflix повідомив дату виходу фінального сезону серіалу "Корона"

Про це йдеться в офіційному оголошенні Netflix на YouTube.

Зазначається, що шостий сезон серіалу випустять повністю не одразу: першу частину можна буде побачити з 16 листопада, другу - з 14 грудня.

Роль королеви Єлизавети II в останньому сезоні знову втілить британська акторка Імельда Стонтон.

"Корона" - драматичний телесеріал за мотивами реальних подій, який розповідає про життя королеви Єлизавети II, а також про політичні й особисті події, які вплинули на її правління.