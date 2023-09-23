Netflix опублікував тизер реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"

Офіційний тизер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

У реаліті візьмуть участь 456 учасників зі всього світу, які змагатимуться у різних випробуваннях, заснованих на корейських дитячих іграх. Згідно з тизером, усі ці випробування глядачі вже мали можливість побачити у "Грі в кальмара". Своєю чергою переможець отримає $4,56 млн. Прем'єра реаліті-шоу відбудеться 22 листопада на Netflix.

"Що б зробили 456 реальних людей за 4,56 мільйона доларів? "Гра в кальмара: Виклик", новий змагальний серіал, заснований на нашому наймасштабнішому шоу, виходить 22 листопада тільки на Netflix", - йдеться в описі тизеру.

Нещодавні прем'єри на Netflix

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон", яка створена за мотивами бестселера Василя Шкляра та тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін", а 2 вересня на платформі вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.

Також вже доступний тизер фільму "Вбивця", прем'єра якого відбудеться 10 листопада, та трейлер серіалу "Люпен: Частина 3" українською мовою.

Автори п'ятого сезону популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) показали перший рекламний ролик. Пізніше стримінговій платформі Netflix вийшов трейлер серіалу "Берлін" про героя з "Паперового будинку" українською мовою.