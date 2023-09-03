На Netflix транслюють документальний серіал "Серце нескорених", де знімалася Тайра

Про це інформує пресслужба.

Стрічка розповідає про шість учасників Ігор нескорених 2022 у Нідерландах - міжнародної ініціативи, започаткованої принцом Гаррі, яка має на меті допомогти військовослужбовцям, які постраждали внаслідок війни, відновитися за допомогою спорту. Документалка показує їхню підготовку до змагань, їхню боротьбу з посттравматичним синдромом, їхню мотивацію і надію на краще життя.

Мінісеріал складається з п’яти епізодів, кожен з яких триває близько години. Вони називаються: "Так тривати не може", "Непомітні травми", "Крок уперед і три назад", "Групова терапія" і "Де проникає світло".

У серіалі беруть участь ветерани з Великої Британії, США, України й Кореї. Серед них парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська із позивним Тайра.

З 2020 року Тайра є членом української збірної "Ігор нескорених".

Документальний серіал "Серце нескорених", створений спільно з продюсерською компанією Archewell Productions принца Гаррі та Меган Маркл.

Принц Гаррі заснував Ігри у 2014 році. Над створенням серіалу також працювали лауреати "Оскару" режисер Орландо фон Айзіндель і продюсерка Джоанна Натасегара.

Принц Гаррі з’являється у серіалі як наставник і друг учасникам. Він розповідає про свою власну травму, яку він отримав під час служби в Афганістані, і про свою мету допомогти іншим ветеранам.

Що відомо про Тайру

17 червня 2022 року волонтерку і парамедика Юлію Паєвську звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

Відома Юлія Паєвська поділилася спогадами про три місяці, проведені нею у полоні.

Відома українська парамедик із позивним Тайра розповіла, що ніколи не уявляла, що потрапить у полон.

Парамедик свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США).

3 грудня парамедикиня Тайра розповіла в ефірі Еспресо, що росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути українців слідом за собою в той вир.

5 грудня 2022 року премію "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" отримала волонтерка, доброволиця, парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" – Юлія Паєвська.

Паєвська потрапила в топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року увійшли 8 українок.

28 квітня цього року сталося відомо, що Міністерство оборони створило робочу групу на чолі з парамедикинею Юлією Паєвською для розв'язання проблем із лікування українських військовослужбовців.

5 червня Мінветеранів оприлюднило склад Національної збірної України на Invictus Games-2023 у Дюссельдорфі. Представляти нашу країну на Іграх Нескорених будуть 25 ветеранів. Зокрема й Тайра.

Улітку 2023 року Тайра і засновник Лютої Справи нацгвардієць Гончарук випустили кліп Ukie'z "Не віддавай своїх темряві".