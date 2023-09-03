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На Netflix транслюють документальний серіал "Серце нескорених", де знімалася Тайра

3 вересня, 2023 неділя
11:29
Культура Юлія Паєвська ("Тайра")

На платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра

Про це інформує пресслужба.

Стрічка розповідає про шість учасників Ігор нескорених 2022 у Нідерландах - міжнародної ініціативи, започаткованої принцом Гаррі, яка має на меті допомогти військовослужбовцям, які постраждали внаслідок війни, відновитися за допомогою спорту. Документалка показує їхню підготовку до змагань, їхню боротьбу з посттравматичним синдромом, їхню мотивацію і надію на краще життя.

Мінісеріал складається з п’яти епізодів, кожен з яких триває близько години. Вони називаються: "Так тривати не може", "Непомітні травми", "Крок уперед і три назад", "Групова терапія" і "Де проникає світло".

У серіалі беруть участь ветерани з Великої Британії, США, України й Кореї. Серед них парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська із позивним Тайра.

З 2020 року Тайра є членом української збірної "Ігор нескорених".

Документальний серіал "Серце нескорених", створений спільно з продюсерською компанією Archewell Productions принца Гаррі та Меган Маркл.

Принц Гаррі заснував Ігри у 2014 році. Над створенням серіалу також працювали лауреати "Оскару" режисер Орландо фон Айзіндель і продюсерка Джоанна Натасегара.

Принц Гаррі з’являється у серіалі як наставник і друг учасникам. Він розповідає про свою власну травму, яку він отримав під час служби в Афганістані, і про свою мету допомогти іншим ветеранам.

Що відомо про Тайру

17 червня 2022 року волонтерку і парамедика Юлію Паєвську звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

Відома Юлія Паєвська поділилася спогадами про три місяці, проведені нею у полоні.

Відома українська парамедик із позивним Тайра розповіла, що ніколи не уявляла, що потрапить у полон.

Парамедик свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США). 

3 грудня парамедикиня Тайра розповіла в ефірі Еспресо, що росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути українців слідом за собою в той вир.

5 грудня 2022 року премію "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" отримала волонтерка, доброволиця, парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" – Юлія Паєвська.

Паєвська потрапила в топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року увійшли 8 українок.

28 квітня цього року сталося відомо, що Міністерство оборони створило робочу групу на чолі з парамедикинею Юлією Паєвською для розв'язання проблем із лікування українських військовослужбовців.  

5 червня Мінветеранів оприлюднило склад Національної збірної України на Invictus Games-2023 у Дюссельдорфі. Представляти нашу країну на Іграх Нескорених будуть 25 ветеранів. Зокрема й Тайра.

Улітку 2023 року Тайра і засновник Лютої Справи нацгвардієць Гончарук випустили кліп Ukie'z "Не віддавай своїх темряві".  

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