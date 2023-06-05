Додаткове місце для Тайри: оголошено склад збірної України на Ігри Нескорених-2023

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

“Ветеранський спорт, як один з ефективних засобів психосоціальної адаптації ветеранів війни є надзвичайно важливим. За результатами національних змагань Ігри Нескорених у Львові, у яких взяли участь понад 200 ветеранів і військовослужбовців зі всієї України, відбіркова комісія обрала найдостойніших осіб, які представлятимуть Україну у міжнародних змаганнях”, — наголосив представник Мінветеранів.

До збірної увійшли:

Веніамін Бондарчук;

Віталій Бородавка;

Олександр Будько;

Назар Вознюк;

Володимир Гера;

Ігор Дерман;

Максим Дмитраш;

Олег Должок;

Микола Заріцький;

Максим Зубов;

Костянтин Кобиляну;

Олександр Кравченко;

Семен Лагун;

Павло Лучків;

Вадим Мазніченко;

Олександр Маковей;

Іван Молдун;

Дмитро Полов'ян;

Олександр Пономарьов;

Ірина Тернікова;

Володимир Товкис;

Вадим Фасоля;

Юлія Шевчук;

Богдан Яроцький;

Юлія Паєвська.

Також повідомляється, що Юлія Паєвська, яку знають за ім’ям Тайра, не мала можливості взяти участь в Іграх Нескорених в Гаазі у 2022 році. Саме тому міжнародна фундація Invictus Games спеціально для Тайри виділила додаткове місце у цьогорічній збірній України.

Результат кожного учасника оцінювався за комплексною, спеціально розробленою для Ігор Нескорених системою, яка складається із 4 критеріїв: ефективність спортивної реабілітації – 40%, рівень вмотивованості бійця брати участь у проєкті – 25%, спортивна етика – 25% та спортивний результат – 10%.

“Україна — єдина країна з поміж 23 націй Інвіктус, яка наразі на війні виборює свою свободу. Фундація Invictus Games збільшила квоту для нашої країни, тому цього року українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування Ігор Нескорених в Україні”, - зазначила Національний координатор Ігор Нескорених в Україні Ілона Волошина.

Головна тренерка збірної Олена Яновська зазначила, що цьогорічна команда "неймовірна потужна".

"Будемо готуватися, щоб показати високі результати!”, - додала вона.

Загалом у відбіркових змаганнях брали участь 202 військових та ветеранів з різних регіонів України. Вони змагалися у 9 видах спорту: стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, настільному тенісі волейболі сидячи, баскетболі на візках та плаванні.