Про це Іван Семесюк написав у своєму Фейсбуці.

"Не віддавай своїх темряві - пісня про почуття, які нині переживає кожна дієва людина в країні. Про надію і розлуку, про біль і смерть, про борню Світла з Темрявою, про бойове братерство і, врешті-решт, порятунок", - йдеться в описі до кліпу.

Український музикант наголосив, що унікальним є акторський склад.

Юлія Паєвська, позивний Тайра, поділилася своїми почуттями: "Є речі, що неможливо підробити ніяк. Істинно чисті почуття ти знайдеш там, де смерть поряд. Смерті начхати на твої статки, марку машини, цінник твого костюма чи обіду. Коли смерть прийде по тебе - візьме тебе таким, як ти прийшов в цей світ. З собою через її КПП ти не протягнеш нічого. Але можеш залишити по собі пам'ять тим, хто лишиться. Ті, для кого ми відвойовуємо цю країну, пам'ятатимуть тільки наші щирі вчинки - як пам'ятають донині героїв античності, і збережена країна буде нашим пам'ятником. В цьому доробку я така, як є. Без масок і гриму. Нефарбована і до біса втомлена" .

Також у кліпі знявся засновник видавництва Люта Справа та боєць Національної гвардії України Андрій Гончарук на псевдо Publisher.

"Моя участь у зніманні цієї історії просякнута дивним символізмом. У попередньому кліпі гурту я теж граю роль, але епізодичну - роль сільського п’янички. А нині, і у власному житті, і в цій казці, маю нове амплуа - боєць НГУ. І це та стрімка еволюція яка, подекуди, дійсно відбулася з багатьма чоловіками за час навали. Люди знайшли себе у воїнській справі, розправили плечі та відчули себе незамінними. А цей досвід вже й не проп’єш!" - розповів Гончарук.

Довідково. Гурт Ukie’z було створено у 2019 році. У травні цього ж року вийшов перший реліз – альбом Pohoda. У 2021 гурт випустив три релізи - сингли "Вона прийшла" на вірш Василя Симоненка, Road Movie на вірш Богдана Буткевича, та другий альбом Twin Styx.

Ukie’z має власну музичну ідеологію, поєднуючи українські та атлантичні музичні традиції, маніфестуючи природну належність української культури до західного світу.

Що відомо про Тайру

17 червня волонтерку і парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним "Тайра" поділилася спогадами про три місяці, проведені нею у полоні.

Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним Тайра розповіла, що ніколи не уявляла, що потрапить у полон.

Парамедик свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США).

3 грудня парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська) розповіла в ефірі Еспресо, що росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути українців слідом за собою в той вир.

5 грудня цьогорічну премію "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" отримала волонтерка, доброволиця, парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" – Юлія Паєвська "Тайра".

Паєвська потрапила в топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року увійшли 8 українок.