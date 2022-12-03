Росіяни тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути нас слідом, - парамедик Тайра
Росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути українців слідом за собою в той вир
Про це парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська) розповіла в ефірі Еспресо.
"Я думаю, що після війни росіяни будуть говорити, те, що зараз кажуть німці. Що бабусі і дідусі не були в курсі і не було інформації про ці концтабори. Це психологія", - зазначила вона.
Тайра вважає, що нації, щоб об'єднатися - треба чимось пишатися.
"Нам зараз є чим пишатися і ми дійсно об'єдналися. Нас очікує велике майбутнє. Я передчуваю, що це буде дуже круто, що ми побудуємо нову Україну, а не будемо відроджувати старе напівсовкове щось. Росіяни всю історію пишались дідами і перемогами, які були здобуті в союзі з білорусами та українцями. Вони привласнили цю перемогу собі і маніпулюють нею. Вони пробуджують в німцях відчуття вини. Росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути нас слідом за собою в той вир", - підсумувала парамедикиня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе