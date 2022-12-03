Росіяни тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути нас слідом, - парамедик Тайра

Про це парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська) розповіла в ефірі Еспресо.

"Я думаю, що після війни росіяни будуть говорити, те, що зараз кажуть німці. Що бабусі і дідусі не були в курсі і не було інформації про ці концтабори. Це психологія", - зазначила вона.

Тайра вважає, що нації, щоб об'єднатися - треба чимось пишатися.

"Нам зараз є чим пишатися і ми дійсно об'єдналися. Нас очікує велике майбутнє. Я передчуваю, що це буде дуже круто, що ми побудуємо нову Україну, а не будемо відроджувати старе напівсовкове щось. Росіяни всю історію пишались дідами і перемогами, які були здобуті в союзі з білорусами та українцями. Вони привласнили цю перемогу собі і маніпулюють нею. Вони пробуджують в німцях відчуття вини. Росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути нас слідом за собою в той вир", - підсумувала парамедикиня.