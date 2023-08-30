Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Тизер фільму "Растін" з'явився на Netflix в українській озвучці

Тизер фільму "Растін" з'явився на Netflix в українській озвучці

30 серпня, 2023 середа
12:22
Культура На фото: скрін фільму "Растін"

На стрімінговій платформі Netflix презентували трейлер соціальної драми "Растін" українською мовою

Про це інформує пресслужба.

"Художній фільм про архітектора доленосного "Маршу на Вашингтон" 1963 року, Баярда Растіна, який був одним із найвидатніших активістів та організаторів в історії. Він кидав виклик владі, ніколи не перепрошував за те, ким він був, у що вірив і чого бажав", - йдеться в описі до стрічки.

Фільм "Растін" режисера Джорджа Вулфа, п'ятикратного лауреата премії "Гільдії режисерів Америки" і п'ятикратного лауреата премії "Тоні", та лауреата премії "Еммі" Колмана Домінго в головній ролі проливає світло на надзвичайну людину, яка поряд з такими гігантами, як преподобний Мартін Лютер Кінг-молодший, Адам Клейтон Пауелл-молодший та Елла Бейкер, наважилася уявити собі інший світ та надихнула на марш за свободу.

Акторський склад: Колман Домінго, Кріс Рок, Ґлінн Термен, Емел Емін, Ґас Галпер, Сі Сі Ейч Паундер, Да'Він Джой Рендольф, Джонні Ремі, Майкл Поттс, Джеффрі Райт, Одра Мак-Дональд.  

Стрічка знята на основі реальних подій та вийде на Netflix 17 листопада.

Рекомендовано для глядачів віком від 16 років.

Також Netflix опублікував осінні прем'єри.

  • 24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.  
Новини
Світ
Кіно
Netflix
США
Читайте також:
міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
29 серпня, 2023 вiвторок
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
Поединок Усика с Дюбуа
29 серпня, 2023 вiвторок
WBA оцінила скандальний удар Дюбуа у поєдинку з Усиком
Гривня, 1000 гривень, гроші
29 серпня, 2023 вiвторок
Українці назвали місячний рівень доходу, який вважають достатнім для життя
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.61
    Продаж 41.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
12:42
Михайло Шелков
Приховане постачання українського титану до РФ: росолігарху Шелкову оголосили додаткові підозри
12:41
Оновлено
Псков, вибухи
Аеродром Пскова атакували БПЛА: у міноборони РФ змовчали про атаку, у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76
12:32
F-16
Польща вироблятиме деталі для винищувачів F-16
12:31
Федір Веніславський
У Раді пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту
12:31
Приват24
ПриватБанк відкрив онлайн-продаж валюти. Деталі
12:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець прогнозує розширення плацдарму ЗСУ в районі Роботиного в ширину, а не вглиб
12:12
електроенергія
У 6 областях України є знеструмлення через обстріли
12:10
ресторан "Хлібний"
З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше
12:09
Мелітополь
Росіяни розгорнули в окупованому Мелітополі другий крематорій, - мер
12:02
корупція
Раді пропонують прирівняти корупційні злочини до держзради
12:02
OPINION
Богдан Данилишин
Поствоєнне відновлення: стратегія і тактика дій
12:00
Штучний інтелект, ШІ
В Google Meet презентували штучний інтелект Duet, який замінятиме людей на робочих зустрічах
11:54
підводний робот для пошуку риби
В Ізраїлі розробили автономного підводного робота для пошуку риби
11:43
Логотип Премії імені Василя Стуса
Премія імені Василя Стуса 2023 року: коли стане відомим імʼя лауреата
11:42
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
11:32
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Третя ОШБр просувається на південь від Бахмута, - Жорін про деталі боїв
11:26
книжки
Амбасадорка Британії назвала улюблених українських письменників
11:23
Тайвань
Британський парламент вперше назвав Тайвань незалежною країною в офіційному документі
11:15
посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс
"Надають таку підтримку вперше в історії": амбасадорка Британії пояснила, що іноземні уряди очікують від влади України
11:13
ЧВК Вагнер
У Білорусі між вагнерівцями та місцевими правоохоронцями загострюється конфлікт
10:57
спека
У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди
10:55
В окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий штаб "Єдиної Росії", - рух "Атеш"
10:54
Ексклюзив
Бахмут
Військовий експерт: ЗСУ не мають вогневого контролю над логістикою росіян навколо Бахмута
10:54
розкопки в Дартмурі
В Англії під час розкопок на фермі знайшли оглядовий майданчик кам’яного віку: йому близько 8 тис. років
10:46
Огляд
міжнародний огляд
Таємний похорон Пригожина через страх Путіна щодо заворушень, проблеми з F-16 й масштабна атака дронів у Росії. Акценти світових ЗМІ 30 серпня
10:33
таксі
На ТОТ Луганщини росіяни з вересня не дозволятимуть працювати таксистам без спецдозволу
10:25
Алі Бонго
У Габоні відбувся держпереворот: військові оголосили про зміну режиму
10:20
Долучився до бойовиків "Призрака" та воював за противника: СБУ затримала жителя Одеси
10:20
На фото: Індійський модуль Chandrayaan-3
Індійська місія на південному полюсі Місяця виявила сірку
10:00
OPINION
Олексій Мустафін
Чий Новгород?
09:58
Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня
09:57
Потяг
Укрзалізниця оголосила про затримку потягів на Житомирщині через російську атаку
09:45
Hyundai почав звільняти співробітників російського автозаводу
Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають понад 210 тис. автівок у Кореї через несправні деталі
09:44
Оновлено
Київщина
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
09:40
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Маскують свої можливості": Згурець назвав важливу деталь щодо ракет, якими 30 серпня атакували Україну
09:39
катастрофа літака з Пригожиним
РФ відмовилась розслідувати авіакатастрофу літака Пригожина за міжнародними правилами
09:37
Маріуполь
У Маріуполі чутно вибухи: окупанти підняли авіацію, працює ППО, - Андрющенко
09:30
Оновлено
збитий "Шахед"
Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки противника
09:27
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Військовий: ЗСУ активно працюють над тим, щоб піти в наступ на Вугледарському напрямку
09:26
окупанти
Британська розвідка пояснила, чому російські військові відмовляються воювати проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV