Тизер фільму "Растін" з'явився на Netflix в українській озвучці

Про це інформує пресслужба.

"Художній фільм про архітектора доленосного "Маршу на Вашингтон" 1963 року, Баярда Растіна, який був одним із найвидатніших активістів та організаторів в історії. Він кидав виклик владі, ніколи не перепрошував за те, ким він був, у що вірив і чого бажав", - йдеться в описі до стрічки.

Фільм "Растін" режисера Джорджа Вулфа, п'ятикратного лауреата премії "Гільдії режисерів Америки" і п'ятикратного лауреата премії "Тоні", та лауреата премії "Еммі" Колмана Домінго в головній ролі проливає світло на надзвичайну людину, яка поряд з такими гігантами, як преподобний Мартін Лютер Кінг-молодший, Адам Клейтон Пауелл-молодший та Елла Бейкер, наважилася уявити собі інший світ та надихнула на марш за свободу.

Акторський склад: Колман Домінго, Кріс Рок, Ґлінн Термен, Емел Емін, Ґас Галпер, Сі Сі Ейч Паундер, Да'Він Джой Рендольф, Джонні Ремі, Майкл Поттс, Джеффрі Райт, Одра Мак-Дональд.

Стрічка знята на основі реальних подій та вийде на Netflix 17 листопада.

Рекомендовано для глядачів віком від 16 років.

Також Netflix опублікував осінні прем'єри.