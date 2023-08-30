Тизер фільму "Растін" з'явився на Netflix в українській озвучці
На стрімінговій платформі Netflix презентували трейлер соціальної драми "Растін" українською мовою
Про це інформує пресслужба.
"Художній фільм про архітектора доленосного "Маршу на Вашингтон" 1963 року, Баярда Растіна, який був одним із найвидатніших активістів та організаторів в історії. Він кидав виклик владі, ніколи не перепрошував за те, ким він був, у що вірив і чого бажав", - йдеться в описі до стрічки.
Фільм "Растін" режисера Джорджа Вулфа, п'ятикратного лауреата премії "Гільдії режисерів Америки" і п'ятикратного лауреата премії "Тоні", та лауреата премії "Еммі" Колмана Домінго в головній ролі проливає світло на надзвичайну людину, яка поряд з такими гігантами, як преподобний Мартін Лютер Кінг-молодший, Адам Клейтон Пауелл-молодший та Елла Бейкер, наважилася уявити собі інший світ та надихнула на марш за свободу.
Акторський склад: Колман Домінго, Кріс Рок, Ґлінн Термен, Емел Емін, Ґас Галпер, Сі Сі Ейч Паундер, Да'Він Джой Рендольф, Джонні Ремі, Майкл Поттс, Джеффрі Райт, Одра Мак-Дональд.
Стрічка знята на основі реальних подій та вийде на Netflix 17 листопада.
Рекомендовано для глядачів віком від 16 років.
Також Netflix опублікував осінні прем'єри.
- 24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.
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