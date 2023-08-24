На Netflix з'явився український фільм "Чорний ворон"
На стрімінговій платформі Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра
Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
Стрічка доступна до перегляду з українською аудіодоріжкою з англійськими та українськими субтитрами.
Зазначається, що у центрі фільму - історія життя і кохання Івана на прізвисько Ворон. Він став учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки.
"Одвічна жага українців до волі не дає головному герою залишатись осторонь важливих подій, які розгортаються у його селі. Саме тому він відважно жертвує спокоєм та сімейним затишком та починає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, волю та майбутнє українців та власної родини", - йдеться у повідомленні.
У Держкіно нагадали, що фільм створений компанією "ТЕТ-Продакшн" та телеканалом "1+1" за їхньої підтримки.
Що відомо про стрічку "Чорний ворон"
Стрічка є "Чорний ворон" є екранізацією однойменного історичного роману українського письменника Василя Шкляра, в основу якого покладені історичні документи, зокрема, із розсекречених архівів КДБ.
19 грудня 2016 року Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією "ТЕТ-продакшн" контракт про надання кінопроєкту "Залишенець.Чорний ворон" державної фінансової підтримки. На фільм виділили 11,873 млн грн, його загальна вартість становить 23,7 млн грн.
Знімання фільму розпочали у жовтні 2018 року, а завершили весною 2019 року. Голова Держкіно Філіп Іллєнко заявив, що створення фільму про повстанський рух часів Холодноярської республіки є значущою подією.
Перший тизер стрічки вийшов 2 червня 2019 року. Прем'єра фільму відбулася 5 грудня 2019 року.
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