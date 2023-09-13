Творці серіалу "Дивні дива" представили перше промо 5-го сезону

Про це інформують на сторінці серіалу в інстаграмі.

Вийшло перше офіційне промо п'ятого сезону "Дивних див" з підписом: "Вибачте за наш безлад".

У Instagram Stories автори прокоментували рекламний ролик: "Насувається дещо солоденьке" підігріваючи увагу фанів до нового сезону.

Фото: Скрін

Епізоди п’ятого сезону серіалу найімовірніше будуть коротшими, ніж в четвертому. Автори не виключають, що фінальна серія буде більше схожа на повнометражний фільм, як це було і з закінченням 4 сезону.

П’ятий сезон стане останнім для серіалу. Його вихід запланований на літо 2024 року.

Що відомо про Stranger Things

"Дивні дива" - це серіал, який стартував у 2016 році та став одним з найуспішніших проєктів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу - група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років (проте до 4 сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки й старші брати/сестри разом з їхніми друзями.

У головних ролях - Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

27 травня після трирічної паузи вийшов четвертий сезон моторошного серіалу.