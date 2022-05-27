"Дивні дива" повертаються після трирічної паузи: 27 травня виходить новий сезон моторошного серіалу
Сьогодні, 27 травня, виходить 4 сезон загадкового серіалу "Дивні дива" на платформі Netflix
Про це повідомляє Netflix.
За сюжетом, надворі 1983 рік. Події серіалу відбуваються у Хоукінсі, штат Індіана. У невеликому місті зникає хлопчик, а містяни дізнаються таємницю, яка пов'язана з надприродними явищами і жахами, а також лабораторією, де ставлять досліди над незвичайною дівчинкою.
У серіалі "Дивні дива" також підіймається тема "холодної війни" між США та СРСР.
Перший сезон "Дивних див" вийшов у світ 2016 року. Другий - 2017. Третій - 2019.
Зйомки 4 сезону стартували ще на початку 2020 року, але через пандемію виробництво зупинилося на тривалий термін.
Stranger Things 4 сезон
Сюжет 4 сезону "Дивних див" розгортається через шість місяців після подій третього сезону, в якому наші герої боролися з "Ловцем розуму" посеред торгового центру Starcourt.
Прем'єра першої збірки передостаннього сезону Stranger Things відбудеться сьогодні, 27 травня. У першій частині нам презентують 7 серій. Два заключних епізоди вийдуть 1 липня.
Українці зможуть переглянути серіал на Netflix.
Фінальний трейлер 4 сезону "Дивних див"
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