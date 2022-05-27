Про це повідомляє Netflix.

За сюжетом, надворі 1983 рік. Події серіалу відбуваються у Хоукінсі, штат Індіана. У невеликому місті зникає хлопчик, а містяни дізнаються таємницю, яка пов'язана з надприродними явищами і жахами, а також лабораторією, де ставлять досліди над незвичайною дівчинкою.

У серіалі "Дивні дива" також підіймається тема "холодної війни" між США та СРСР.

Перший сезон "Дивних див" вийшов у світ 2016 року. Другий - 2017. Третій - 2019.

Зйомки 4 сезону стартували ще на початку 2020 року, але через пандемію виробництво зупинилося на тривалий термін.

Stranger Things 4 сезон

Сюжет 4 сезону "Дивних див" розгортається через шість місяців після подій третього сезону, в якому наші герої боролися з "Ловцем розуму" посеред торгового центру Starcourt.

Прем'єра першої збірки передостаннього сезону Stranger Things відбудеться сьогодні, 27 травня. У першій частині нам презентують 7 серій. Два заключних епізоди вийдуть 1 липня.

Українці зможуть переглянути серіал на Netflix.

Фінальний трейлер 4 сезону "Дивних див"

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