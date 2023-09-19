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Головна Культура Netflix показав трейлер серіалу "Берлін" про героя з "Паперового будинку"

Netflix показав трейлер серіалу "Берлін" про героя з "Паперового будинку"

19 вересня, 2023 вiвторок
12:47
Культура На фото: актор серіалу "Берлін"

На стримінговій платформі Netflix вийшов трейлер серіалу "Берлін" про героя з "Паперового будинку" українською мовою

Про це інформує пресслужба.

Серіал "Берлін" є спін-оффом популярного іспанського трилера "Паперовий будинок", який розповідає про групу злочинців, які організовують найбільші пограбування в історії. Автори фокусуються на одному з головних героїв - Андресе де Фонольоси, відомому за псевдонімом Берлін, роль якого зіграв Педро Алонсо.

Берлін є харизматичним, елегантним і безжальним грабіжником, викрадачем коштовностей, заступником так званої банди, а також братом Професора.

Події у новому серіалі розгортаються задовго до "Паперового будинку" і показують, як Берлін збирає свою команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань. Серіал також розкриває деталі особистого життя Берліна, його справжнє ім’я, сімейну історію та романтичні стосунки.

"Берлін" створений тими ж авторами, що і "Паперовий будинок" - Алексом Піною та Хесусом Кольменаром. У серіалі знімалися Педро Алонсо, Сусана Абаїтюа, Патрися Пеккенен, Клаудия Рамос та інші актори.

Прем'єра відбудеться 29 грудня на Netflix.

Нещодавні прем'єри на Netflix 

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.

Того ж дня стрімінговий сервіс показав тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін".

2 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.  

Також вже доступний тизер фільму "Вбивця". Прем'єра фільму відбудеться 10 листопада.

Netflix показав трейлер серіалу "Люпен: Частина 3" українською мовою.

Також автори п'ятого сезону популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) показали перший рекламний ролик. 

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