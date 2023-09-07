Український трейлер серіалу "Люпен" вийшов на Netflix

Про це інформує пресслужба.

Частина 3 "Люпену" є продовженням популярного французького серіалу, заснованого на пригодах Арсена Люпена, благородного злодія і майстра перевтілень.

"Ассан переховується і мусить звикати до життя далеко від дружини й сина. Через страждання, яких вони зазнали через нього, Ассан не витримує і вирішує повернутися до Парижу, аби запропонувати їм шалену ідею: покинути Францію і почати нове життя деінде. Проте привиди минулого завжди десь поруч, і неочікуване повернення різко переверне всі плани догори дриґом", - йдеться в описі до третьої частини серіалу.

Головну роль у серіалі грає Омар Сі, який втілює Ассана Діопа, сучасного нащадка Люпена, який мстить за свого батька, якого обвинуватили у злочині. Серіал вже має дві частини, які складаються з п’яти епізодів кожна.

Прем’єра відбудеться 5 жовтня на Netflix.

Нещодавні прем'єри на Netflix

17 серпня стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви".

Також 19 серпня вийшов український трейлер нового серіалу "Ганьба", який розповідає про життя 17-річної дівчини, яка мріє стати гіп-гоп зіркою.

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.

Того ж дня стрімінговий сервіс показав тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін".

2 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.

Також вже доступний тизер фільму "Вбивця". Прем'єра фільму відбудеться 10 листопада.