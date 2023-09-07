Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Український трейлер серіалу "Люпен" вийшов на Netflix

Український трейлер серіалу "Люпен" вийшов на Netflix

7 вересня, 2023 четвер
15:59
Культура На фото: фільм "Люпен"

На стримінговій платформі Netflix вийшов трейлер серіалу "Люпен: Частина 3" українською мовою

Про це інформує пресслужба.

Частина 3 "Люпену" є продовженням популярного французького серіалу, заснованого на пригодах Арсена Люпена, благородного злодія і майстра перевтілень.

"Ассан переховується і мусить звикати до життя далеко від дружини й сина. Через страждання, яких вони зазнали через нього, Ассан не витримує і вирішує повернутися до Парижу, аби запропонувати їм шалену ідею: покинути Францію і почати нове життя деінде. Проте привиди минулого завжди десь поруч, і неочікуване повернення різко переверне всі плани догори дриґом", - йдеться в описі до третьої частини серіалу.

Головну роль у серіалі грає Омар Сі, який втілює Ассана Діопа, сучасного нащадка Люпена, який мстить за свого батька, якого обвинуватили у злочині. Серіал вже має дві частини, які складаються з п’яти епізодів кожна.

Прем’єра відбудеться 5 жовтня на Netflix.

Нещодавні прем'єри на Netflix 

17 серпня стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви". 

Також 19 серпня вийшов український трейлер нового серіалу "Ганьба", який розповідає про життя 17-річної дівчини, яка мріє стати гіп-гоп зіркою.

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.

Того ж дня стрімінговий сервіс показав тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін".

2 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.  

Також вже доступний тизер фільму "Вбивця". Прем'єра фільму відбудеться 10 листопада.

Новини
Суспільство
Кіно
Netflix
Читайте також:
6 вересня, 2023 середа
"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ
Карта. Старомлинівка_0609
6 вересня, 2023 середа
Основні мінні загородження вже подолані: боєць ЗСУ про ситуацію на півдні
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
7 вересня, 2023 четвер
WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 вересня
16:47
премія "Оскар"
Український комітет Оскара отримав 5 заявок на відбір у номінацію "найкращий міжнародний повнометражний фільм"
16:16
Кирило Буданов
"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8
16:11
Ексклюзив
вибори днр
"Зрада за 10 тис. рублів": депутатка райради розповіла, скільки платять окупанти на псевдовиборах у Запорізькій області
16:03
Каховська ГЕС, підтоплення
Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС Україна втратила 35-40% запасів питної води, – Укргідроенерго
16:00
OPINION
Юрій Бутусов
Сподіваюсь, що президент засудить це злочинне голосування парламенту
15:45
Ігор Коломойський
Коломойському та 5 експосадовцям ПриватБанку оголосили підозру в заволодінні 9,2 млрд грн
15:25
ЗСУ, міномет, міна
Розвідка США вважає, що Україна має шанси прорвати російські лінії оборони до кінця року
15:24
Аналітика
Українці за кордоном
Все про українців за кордоном: хто вони, де та як їх повернути. Дослідження
15:18
вибори
Російські загарбники готують масовку для псевдоголосування на ТОТ
15:14
Бюджет 2023
Міністр фінансів розповів про пріоритети, ризики й очікувані зміни в бюджеті-2024
15:14
лікар гінеколог аборт
У Мексиці скасували кримінальне покарання за аборти
15:08
електроенергія
Укренерго вивела в аварійний ремонт одразу три блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі
15:03
На базі ПВК Вагнера у Малі зафіксували турецькі БпЛА Bayraktar, - ЗМІ
14:58
ЮНЕСКО рекомендує врегулювати використання штучного інтелекту в освіті
14:35
На фото: СБУ затримала жителя Запоріжжя
СБУ затримала жителя Запоріжжя: закликав допомагати армії РФ, щоб підняти ворожий прапор на Хортиці
14:23
Естонія
Гумдопомога, відновлення медзакладів, реабілітація й обмін досвідом: Україна й Естонія співпрацюватимуть у сфері охорони здоров'я
14:05
OPINION
Ілія Куса
Путін-Ердоган. Зустріч з нульовим результатом
14:02
Судно Joseph Schulte
ВМС ЗСУ: чотири цивільні судна вийшли з українських портів на південному узбережжі
13:55
"Сталевий Кордон"
Прикордонники підняли український прапор у Строївці та Тополях на Харківщині
13:47
Оновлено
На фото: військовий
Операція на Зміїному, висадка в Криму та вербування пілота Мі-8: в Україні відзначають День воєнної розвідки
13:39
Ексклюзив
москва, кремль
Без деімперіалізації РФ повернеться з війною максимум через 7 років після нашої перемоги, - громадський діяч Пекар
13:38
Жінки в армії
В Україні обмежать виїзд для жінок, які стоять на військовому обліку, - нардеп
13:38
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Запорізькій області, попередньо - балістичною ракетою
13:18
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Цугцванг Зеленського через НЕвідкриття декларацій чиновників
13:13
електроенергія, світло ЛЕП
Через обстріли РФ без світла залишається частина жителів 4 прифронтових регіонів України
13:01
Рустем Умєров
Зеленський представив нового міністра оборони й озвучив завдання, які стоять перед Умєровим
12:45
Оновлено
Єнс Столтенберг
"Немає ознак навмисної атаки РФ": Столтенберг про падіння уламків російського дрона в Румунії
12:38
Новини компаній
Виробник "Моршинської" закликає якнайшвидше націоналізувати частки Фрідмана й інших підсанкційних акціонерів в юридично бездоганний спосіб
12:33
саміт G20
Лідери G20 погодилася надати Африканському союзу статус постійного члена, – Bloomberg
12:25
зерно, порт
Україна розпочала експортувати зерно через порти Хорватії
12:23
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни атакували Херсонщину з артилерії і БПЛА: загинув чоловік, двоє поранених
12:22
Кирило Буданов
Зеленський надав Буданову звання генерал-лейтенанта
12:22
СБУ викрила на Дніпропетровщині та Херсонщині організаторів схеми, які продавали зброю з деокупованих територій
12:09
ВАКС залишив суддю Князєва під вартою до 16 жовтня
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Резніков таки розсварився зі суспільством
11:56
прапори України та США
Для підтримки ветеранів війни: США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів
11:55
Огляд
міжнародний огляд
Більшість країн ЄС проти продовження ембарго на українське зерно, а Блінкен обіцяє Україні додатковий мільярд доларів. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
11:50
погода_літо
В Україні буде сонячно й сухо: прогноз погоди на 8 вересня від Наталки Діденко
11:42
скло
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Şişecam Group
11:39
Оновлено
обстріл, ППО
РФ уночі атакувала портову інфраструктуру Одещини: поранено 2 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV