На Netflix з'явився перший тизер аніме-серіалу про Скотта Пілігрима

Про це інформує Netflix.

Netflix представив перший тизер аніме-серіалу про Скотта Пілігрима, який є адаптацією однойменної графічної новели Браяна Лі О’Меллі.

Серіал розповість про пригоди Скотта Пілігрима, бас-гітариста гурту, який закохується у загадкову Рамону Флауерс і тепер повинен перемогти її сімох зловісних колишніх, які мають різні надздібності й таланти.

Серіал складатиметься з 8 епізодів, кожен з яких буде присвячений одному з ексів Рамони. У ролях озвучення повернуться майже всі актори фільму включаючи Майкла Серу, Мері Елізабет Вінстед, Кріса Еванса, Брейдена Рута, Анну Кендрік та інших.

Японська студія Science SARU створює аніме-адаптацію коміксів Брайан Лі О’Меллі про Скотта Пілігрима. Автор коміксів також є шоуранером і сценаристом аніме, а Едгар Райт, режисер фільму 2010 року, є продюсером мультсеріалу.

Прем’єра серіалу запланована на 17 листопада на Netflix.