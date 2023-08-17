На Netflix з'явився перший тизер аніме-серіалу про Скотта Пілігрима
Стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви"
Про це інформує Netflix.
Netflix представив перший тизер аніме-серіалу про Скотта Пілігрима, який є адаптацією однойменної графічної новели Браяна Лі О’Меллі.
Серіал розповість про пригоди Скотта Пілігрима, бас-гітариста гурту, який закохується у загадкову Рамону Флауерс і тепер повинен перемогти її сімох зловісних колишніх, які мають різні надздібності й таланти.
Серіал складатиметься з 8 епізодів, кожен з яких буде присвячений одному з ексів Рамони. У ролях озвучення повернуться майже всі актори фільму включаючи Майкла Серу, Мері Елізабет Вінстед, Кріса Еванса, Брейдена Рута, Анну Кендрік та інших.
Японська студія Science SARU створює аніме-адаптацію коміксів Брайан Лі О’Меллі про Скотта Пілігрима. Автор коміксів також є шоуранером і сценаристом аніме, а Едгар Райт, режисер фільму 2010 року, є продюсером мультсеріалу.
Прем’єра серіалу запланована на 17 листопада на Netflix.
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