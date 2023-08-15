У мережі з’явилися перші кадри з останнього фільму Хаяо Міядзакі
Опубліковано перші кадри японського анімаційного фільму Хаяо Міядзакі - "Як ти живеш?", який стане першим за останні 10 років для режисера, й, імовірно, останнім у кар'єрі
Кадри з анімаційного фільму опублікувала американська компанія з продажу квитків Fandango.
На зображеннях показані персонажі, але Fandango не дає багато підказок щодо сюжету.
Імовірно, фільм базується на книзі Гензабуро Йосіно 1937 року. Вона розповідає про 15-річного хлопчика, який вирушає в подорож, керуючись порадами зі щоденника свого дядька.
Раніше Хаяо Міядзакі назвав "Як ти поживаєш" (інша назва "Хлопчик і чапля") однією зі своїх улюблених книг. У 2017 році митець сказав, що планує екранізувати її.
Фільм публічно не поширювали ні трейлери, ні кадри. Студія випустила лише один постер і відмовилася від попередніх показів для широкої аудиторії або ЗМІ.
7 вересня 2023 року анімаційний фільм відкриє 48-й міжнародний кінофестиваль у Торонто. До кінця року він вийде в прокат в інших країнах.
Що відомо про режисера
Міядзакі отримав міжнародне визнання як майстер японської анімації. Його найвідоміші роботи включають "Віднесені привидами", "Ходячий замок" та "Принцеса Мононоке".
У 2003 році він отримав премію "Оскар" за фільм "Віднесені привидами". Після виходу на екрани у 2013 році фільму "Вітер міцнішає" Міядзакі оголосив про завершення своєї кар’єри.
Однак у 2017 році його студія анонсувала новий фільм під назвою "Як ти живеш?", який був створений заради онука Міядзакі.
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