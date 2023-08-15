У мережі з’явилися перші кадри з останнього фільму Хаяо Міядзакі

Кадри з анімаційного фільму опублікувала американська компанія з продажу квитків Fandango.

На зображеннях показані персонажі, але Fandango не дає багато підказок щодо сюжету.

Імовірно, фільм базується на книзі Гензабуро Йосіно 1937 року. Вона розповідає про 15-річного хлопчика, який вирушає в подорож, керуючись порадами зі щоденника свого дядька.

Раніше Хаяо Міядзакі назвав "Як ти поживаєш" (інша назва "Хлопчик і чапля") однією зі своїх улюблених книг. У 2017 році митець сказав, що планує екранізувати її.

Фільм публічно не поширювали ні трейлери, ні кадри. Студія випустила лише один постер і відмовилася від попередніх показів для широкої аудиторії або ЗМІ.

7 вересня 2023 року анімаційний фільм відкриє 48-й міжнародний кінофестиваль у Торонто. До кінця року він вийде в прокат в інших країнах.

Що відомо про режисера

Міядзакі отримав міжнародне визнання як майстер японської анімації. Його найвідоміші роботи включають "Віднесені привидами", "Ходячий замок" та "Принцеса Мононоке".

У 2003 році він отримав премію "Оскар" за фільм "Віднесені привидами". Після виходу на екрани у 2013 році фільму "Вітер міцнішає" Міядзакі оголосив про завершення своєї кар’єри.

Однак у 2017 році його студія анонсувала новий фільм під назвою "Як ти живеш?", який був створений заради онука Міядзакі.