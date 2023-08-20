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Netflix презентував український трейлер серіалу "Ганьба"

20 серпня, 2023 неділя
12:31
Культура На фото: головна героїня серіалу "Ганьба" на Netflix

Вийшов український трейлер нового серіалу "Ганьба", який розповідає про життя 17-річної дівчини, яка мріє стати гіп-гоп зіркою

Про це інформує пресслужба Netflix.

Головна героїня зіштовхується з неприйняттям батьків, які хочуть, щоб вона дотримувалася традицій ромської спільноти. 17-річна дівчина шукає своє місце у світі, намагаючись поєднати своє коріння і сучасну культуру, адже мріє стати гіп-гоперкою, розриваючись між суворим правилам родини й впливом друзів.

У головних ролях Зофія Ястшембска, Себастьян Лах, Маґдалена Червінска та інші.

Серіалу про ромську гіп-гоперку покажуть 6 вересня на Netflix.

  • 17 серпня стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви". 
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