Netflix презентував український трейлер серіалу "Ганьба"

Про це інформує пресслужба Netflix.

Головна героїня зіштовхується з неприйняттям батьків, які хочуть, щоб вона дотримувалася традицій ромської спільноти. 17-річна дівчина шукає своє місце у світі, намагаючись поєднати своє коріння і сучасну культуру, адже мріє стати гіп-гоперкою, розриваючись між суворим правилам родини й впливом друзів.

У головних ролях Зофія Ястшембска, Себастьян Лах, Маґдалена Червінска та інші.

Серіалу про ромську гіп-гоперку покажуть 6 вересня на Netflix.