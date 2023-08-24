Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"

Про це пише пресслужба.

Фільм режисера Зака Снайдера про групу героїв, які намагаються зупинити тирана, що загрожує колонізованому місяцю.

"Коли мирній колонії на краю галактики загрожує армія тиранічного режиму, найбільшою надією на виживання стає таємнича Кора, що живе серед селян. На цю незнайомку покладається місія з пошуку підготовлених бійців, які приєднаються до неї задля відчайдушного опору колосальному ворогу. Кора збирає невеликий загін воїнів - аутсайдерів, інсургентів, селян і воєнних сиріт із різних світів, яких об’єднує прагнення до спокути й помсти. Коли скромний місяць опиняється в тіні потужної імперії, починається битва за долю галактики, у ході якої формується нова армія героїв", - йдеться в описі до стрічки.

У головних ролях фільму Софія Бутелла, Чарлі Ганнем, Рей Фішер, Джимон Гонсу, Ентоні Гопкінс, Пе Ду На та інші.

Прем’єра фільму на Netflix відбудеться 22 грудня (перша частина) і 19 квітня (друга частина).

Знімання стрічки розпочалося 19 квітня 2022 року та тривало впродовж восьми місяців – до 22 грудня.

Режисер Зак Снайдер відомий роботою над чималою кількістю масштабних проєктів, серед яких: "Людина зі сталі", "300 спартанців" та "Армія мерців".