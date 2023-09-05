Netflix випустив український трейлер "Вбивці"

Про це інформує пресслужба.

Режисер Девід Фінчер створив стрічку про внутрішню боротьбу та зовнішні перепони вбивці.

"Після доленосного промаху кілер опиняється в протистоянні з власними роботодавцями й із самим собою. Ця місія заведе його в різні кутки світу, хоча він заперечує, що вона особиста", - йдеться в описі.

Серед акторів Майкл Фассбендер, Тільда Свінтон, Арлісс Говард, Чарльз Парнелл, Sophie Charlotte, Gabriel Polanco, Керрі О’Меллі, Еміліано Пернія та Сала Бейкер.

Прем'єра фільму "Вбивця" відбудеться 10 листопада на Netflix.

Раніше Netflix показав кадри "Вбивці".

Фото: Netflix

Нещодавні прем'єри на Netflix

17 серпня стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви".

Також 19 серпня вийшов український трейлер нового серіалу "Ганьба", який розповідає про життя 17-річної дівчини, яка мріє стати гіп-гоп зіркою.

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.

Того ж дня стрімінговий сервіс показав тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін".

2 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.