Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"
Стрімінговий сервіс Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" - проєкт вийде вже у листопаді 2023 року
Офіційний тизер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
"Найбільше реаліті-шоу у світі з найбільшим нашим призом", - коментує майбутній проєкт сам Netflix.
У реаліті візьмуть участь 456 учасників зі всього світу, які змагатимуться у різних випробуваннях, заснованих на корейських дитячих іграх. Згідно з тизером, усі ці випробування глядачі вже мали можливість побачити у "Грі в кальмара". Своєю чергою переможець отримає $4,56 млн.
- 21 січня 2022 року Netflix офіційно підтвердив вихід другого сезону свого серіалу "Гра в кальмара".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе