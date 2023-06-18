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Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"

18 червня, 2023 неділя
15:35
Культура Гра у кальмара

Стрімінговий сервіс Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" - проєкт вийде вже у листопаді 2023 року

Офіційний тизер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

"Найбільше реаліті-шоу у світі з найбільшим нашим призом", - коментує майбутній проєкт сам Netflix.

У реаліті візьмуть участь 456 учасників зі всього світу, які змагатимуться у різних випробуваннях, заснованих на корейських дитячих іграх. Згідно з тизером, усі ці випробування глядачі вже мали можливість побачити у "Грі в кальмара". Своєю чергою переможець отримає $4,56 млн.

  • 21 січня 2022 року Netflix офіційно підтвердив вихід другого сезону свого серіалу "Гра в кальмара".
Світ
Netflix
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