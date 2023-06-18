Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"

Офіційний тизер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

"Найбільше реаліті-шоу у світі з найбільшим нашим призом", - коментує майбутній проєкт сам Netflix.

У реаліті візьмуть участь 456 учасників зі всього світу, які змагатимуться у різних випробуваннях, заснованих на корейських дитячих іграх. Згідно з тизером, усі ці випробування глядачі вже мали можливість побачити у "Грі в кальмара". Своєю чергою переможець отримає $4,56 млн.