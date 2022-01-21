Netflix підтвердив вихід другого сезону "Гри в кальмара"

Про це під час зустрічі, на якій обговорювалися доходи платформи за четвертий квартал, заявив контент-директор Netflix Тед Сарандос, повідомляє NBC News.



За його словами, проривний хіт 2021 року "обов'язково" отримає другий сезон.



"Всесвіт "Гри в кальмара" тільки розпочався", - сказав Сарандос.



Однак він не уточнив, коли саме варто чекати на другий сезон і чи почалися зйомки проєкту.



Південнокорейська драма про жорстокі дитячі ігри на виживання зайняла перше місце за кількістю переглядів на платформі Netflix. За 25 днів з моменту прем'єри 17 вересня 2021 року серіал набрав 111 млн переглядів.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що продовження серіалу "Гра у кальмара" можна зняти в Україні.

Раніше повідомляли, що "Гра в кальмара" за місяць принесла Netflix близько $1 млрд.

У листопаді режисер серіалу Гван Дон Хьок анонсував вихід другого сезону.



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