Netflix заявила, що не транслюватиме "Золотий глобус" у 2024 році
За даними Netflix, вона та інші великі стрімінгові платформи відмовилися транслювати премію "Золотий глобус" у січні наступного року
Про це інформує пресслужба.
"Netflix та інші великі стрімінг-сервіси відмовилися транслювати премію "Золотий глобус", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що ймовірною причиною цього є фінанси, мовляв, це невигідно.
Водночас нині немає заяв інших стрімінгових платформ щодо транслювання "Золотого глобусу" у 2024 році.
Продюсери, які стоять за 81-м Золотим глобусом, розглядають численні пропозиції від потенційних партнерів з розповсюдження, включно з телевізійними мережами та стримерами. Це включає NBC, мережу, яка транслює шоу з 1996 року.
Відомо, що церемонія "Золотий глобус" відбудеться 7 січня 2024 року. Інформація щодо того, яка мережа чи стример транслюватиме церемонію вручення кіно- та телевізійних премій, не поширена.
Цілком можливо, що сервіс потокового передавання може стати майбутнім партнером для кіно- та телевізійної премії Globes, особливо оскільки платформи сприймають рекламу та шукають контент, який залучить живу участь.
Довідка: "Золотий глобус" - американська кінопремія, присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження "Золотого глобусу" розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Зараз "Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.
- Голлівудська асоціація іноземної преси 10 січня 2023 року оголосила переможців кінопремії "Золотий Глобус".
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