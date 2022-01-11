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Невакцинованих медиків, комунальників і місцевих урядовців з 31 січня відсторонять від роботи, - МОЗ
31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, згідно з яким медики, комунальники та місцеві урядовці, які не отримали щеплення від COVID-19, будуть відсторонені від роботи
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Згідно з наказом до списку осіб, які обов'язково повинні пройти вакцинацію від COVID-19, додали працівників:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Наказ не стосується людей, які мають медичний висновок щодо протипоказання до щеплень проти COVID-19.
У МОЗ нагадують, що обов'язкову вакцинацію вже вимагають від працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що у більшості європейських країн зараз фіксують зростання кількості випадків інфікування новим штамом "Омікрон". Згідно з дослідженням, у інфікованих цим штамом ризик потрапити в лікарню менший на 50%, ніж у інфікованих "Дельтою".
"При зараженні "Омікроном" ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81% - для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою", - пояснив Ляшко.
- 11 січня головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вистачає вакцини від коронавірусу і для проведення повного курсу щеплення, і для бустерних доз.
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