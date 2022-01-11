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В Україні COVID-вакцини достатньо і для повної імунізації, і для бустерних доз, - Кузін

11 січня, 2022 вiвторок
13:39

Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вистачає вакцини від коронавірусу і для проведення повного курсу щеплення, і для бустерних доз

Про це пише BBC News Україна .

"Вакцини вистачить. Ми можемо сказати це чітко. Україна має контракти на постачання 25 млн доз Pfizer впродовж 2022 року та 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз маємо отримати як допомогу у рамках механізму Covax. Такої кількості має вистачити, щоб дощепити взагалі нещеплених людей і зробити бустер", - повідомив Ігор Кузін.

Він зауважив, що для бустерного щеплення використовують мРНК вакцини Pfizer або Moderna.

У МОЗ планують, що найближчим часом додаткову вакцину отримають 300-400 тис. українців.

"Ми розраховуємо на показники у 300-400 тисяч людей. І переважно фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках", - уточнив головний санітарний лікар.

Ігор Кузін пояснив, що саме ці сфери є ключовими під час сплесків хвороби.

"Такі цифри й такі охоплення дозволять функціонувати лікарням і об'єктам критичної інфраструктури, бо люди там будуть захищені", - зазначив він.

Ігор Кузін розповів, що від 6 січня, коли в Україні стартувала вакцинація бустерною дозою, щеплення зробили близько 20 тис. громадян.

Головний санлікар країни додав, що у 2022 році МОЗ має намір провести велику комунікаційну кампанію з роз'ясненнями щодо переваг вакцинації проти коронавірусної хвороби людям, які мають неінфекційні соматичні захворювання.

Він зауважив, що згідно з дослідженнями, майже 60% українців розуміють важливість вакцинації, але частина з них її відкладає.

  • Нагадаємо, раніше Ігор Кузін заявив, що в Україні з квітня можуть ввести вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 років.

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