Кузін: в Україні з квітня можуть ввести вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 років
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що в квітні в Україні розглянуть питання про вакцинацію проти коронавірусу дітей від 5 років
Про це він повідомив у інтерв'ю BBC.
"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від COVID попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", - сказав Кузін.
Він додав, що рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було, тобто це питання не розглядали на рівні Європи.
"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", - зазначив головний санлікар.
- Нагадаємо, МОЗ дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей від 12 років.
- 10 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати програму виплати тисячі грн у рамках програми єПідтримка для громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19.
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