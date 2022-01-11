Кузін: в Україні з квітня можуть ввести вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 років

Про це він повідомив у інтерв'ю BBC.



"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від COVID попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", - сказав Кузін.



Він додав, що рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було, тобто це питання не розглядали на рівні Європи.



"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, МОЗ дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей від 12 років.

10 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати програму виплати тисячі грн у рамках програми єПідтримка для громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19.