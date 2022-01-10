Зеленський доручив уряду розробити програму для виплати тисячі грн за вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати програму виплати тисячі грн у рамках програми єПідтримка для громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19
Про це йдеться на сайті президента.
"Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19", - повідомили в ОП.
Під час наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в рамках програми єПідтримка.
За його словами, наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми, на відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн.
У ОП додали, що триває розроблення порядку запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком від 60 років.
- Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.
- З 10 січня виплату за вакцинацію можна отримати на пластикову картку.
- З початку дії програми виплат за вакцинацію єПідтримка українці вже витратили понад 1 млрд грн.
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