Зеленський доручив уряду розробити програму для виплати тисячі грн за вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім

Про це йдеться на сайті президента.



"Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19", - повідомили в ОП.



Під час наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в рамках програми єПідтримка.



За його словами, наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми, на відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн.



У ОП додали, що триває розроблення порядку запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком від 60 років.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.

З 10 січня виплату за вакцинацію можна отримати на пластикову картку.

З початку дії програми виплат за вакцинацію єПідтримка українці вже витратили понад 1 млрд грн.