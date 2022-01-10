Українці вже витратили понад мільярд грн за програмою "єПідтримка"
З початку дії програми виплат за вакцинацію "єПідтримка" громадянам України виплатили майже 6,4 млрд грн, з них понад 1 млрд грн українці вже витратили
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"З початку запуску програми "єПідтримка" понад 6,7 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн. За три тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 6,4 млрд грн. Понад 1 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили", - йдеться в повідомленні.
За видами витрат найпопулярнішими стали:
- книжкові магазини - 361 млн грн;
- кінотеатри - 300 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги - 138 млн грн;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення - 134 млн грн;
- спорт - 90 млн грн.
Програма триватиме рік - до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", а на другому (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) - гроші виплачуватимуть у офлайн-форматі (над цим механізмом ще працюють).
- Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.
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