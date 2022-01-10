"Тисяча Зеленського": виплату за вакцинацію тепер можна отримати на пластикову картку

Про це повідомляє пресслужба Альфа-Банку.

"З 10 січня у відділеннях Альфа-Банку можна отримати пластикові банківські картки для виплат 1 тис. грн за програмою "єПідтримка". Раніше карти були лише цифровими та оформлювалися через цифровий банк Sense SuperApp", - йдеться у повідомленні.

У банку зазначають, що отримати гроші зможуть і нові, і існуючі клієнти банку.

Новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки, потрібно звернутися у відділення банку з паспортом та індивідуальним податковим номером. Карта не є персоніфікованою, тому її видадуть одразу.

"Існуючі клієнти банку, які вже мають цифрову картку для виплат, можуть отримати пластикову картку на початку лютого, замовивши доставку "Новою поштою" або звернувшись безпосередньо до відділення", - пояснили у пресслужбі.

У банку пояснюють, щоб отримати гроші на пластикову картку, потрібно:

оформити картку у відділенні Альфа-Банку Україна;

для отримання грошей необхідно завантажити застосунок "Дія" та у розділі "Послуги" вибрати "єПідтримка", надіслати заявку на отримання коштів та обрати картку Альфа-Банку;

після вибору картки в "Дії", 1 тис. грн перераховується відразу ж на рахунок.

Водночас співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що клієнти банку зможуть замовити пластикову картку з 11 січня.

Отримати таку картку можна доставкою через "Нову Пошту".

"Для цього потрібно в останній версії програми зайти до своєї карти "єПідтримка", висунути карту свайпом вліво і там у меню вибрати "Випустити пластикову картку". Випуск картки безкоштовний, необхідно сплатити лише тариф за доставку картки "Новою Поштою" - 50 грн", - пояснив Гороховський.

Співзасновник Monobank зазначив, що з початку проєкту "єПідтримка" клієнти банку оформили 2,36 млн карток та отримали майже 2 млрд грн виплат. Із них витратили вже 620 млн грн.

У Альфа-Банку зазначають, що їхні клієнти витратили 40 млн грн. Ці кошти пішли на придбання книг (40%), квитків у кінотеатр (28%), залізничних квитків (11,72%), а також квитків у театр (11%). На спорт витрачено 7%, на музичні концерти 2%, а на відпочинок та авіаперельоти - менше 1% коштів.



