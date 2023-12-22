Невелике похолодання, опади та рвучкий вітер: прогноз на різдвяні вихідні від Наталки Діденко
У суботу 23 грудня і неділю 24 грудня на території України прогнозується невелике похолодання. Також очікуються опади та рвучкий вітер у деяких регіонах
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"23, 24 грудня в Україні очікується невелике похолодання. Власне, вже почалося. Окрім сходу та півдня", - йдеться у повідомленні.
Натомість у суботу, 23 грудня, переважатиме волога погода - або з опадами, або просто хмарно. Вітер буде західних напрямків, рвучкий, часом до сильного.
Температура повітря наближатиметься до 0 °C. А вдень 25 грудня потепліє до +3...+9 °C.
У Києві очікується мокрий сніг
У Києві найближчими днями очікується невеликий мокрий сніг. 25 грудня прогнозуються дощі.
"Температура повітря знизиться, на Різдво у денні години підвищиться", - додала синоптик.
Фото: Наталка Діденко
- До кінця тижня і на Різдво погода в Україні змінюватиметься від відносно теплої з невеликими локальними опадами до похолодання з дощем і мокрим снігом.
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