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Невелике похолодання, опади та рвучкий вітер: прогноз на різдвяні вихідні від Наталки Діденко

22 грудня, 2023 п'ятниця
13:34
Суспільство Друге Різдво у Львові

У суботу 23 грудня і неділю 24 грудня на території України прогнозується невелике похолодання. Також очікуються опади та рвучкий вітер у деяких регіонах

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"23, 24 грудня в Україні очікується невелике похолодання. Власне, вже почалося. Окрім сходу та півдня", - йдеться у повідомленні.

Натомість у суботу, 23 грудня, переважатиме волога погода - або з опадами, або просто хмарно. Вітер буде західних напрямків, рвучкий, часом до сильного.

Температура повітря наближатиметься до 0 °C. А вдень 25 грудня потепліє до +3...+9 °C.

У Києві очікується мокрий сніг

У Києві найближчими днями очікується невеликий мокрий сніг. 25 грудня прогнозуються дощі.

"Температура повітря знизиться, на Різдво у денні години підвищиться", - додала синоптик.

Фото: Наталка Діденко

  • До кінця тижня і на Різдво погода в Україні змінюватиметься від відносно теплої з невеликими локальними опадами до похолодання з дощем і мокрим снігом.


 

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