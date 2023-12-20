Дощ, мокрий сніг, похолодання та потепління: Наталка Діденко розповіла про погоду впродовж тижня і на Різдво

Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко.

В середу, 20 грудня, в Україні буде +3…+9 °C, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11°C. На заході та півночі місцями невеликі опади.

21 грудня буде +1…+5 °C, без істотних опадів.

22 грудня очікується дощ, мокрий сніг і сильний вітер.

23 грудня стовпчик термометра опуститься нижче, вночі навіть до "мінусу", очікується буде мокрий сніг.

На Святвечір, 24 грудня, триватиме холодна погода з мокрим снігом і дощем.

На Різдво, 25 грудня, почне теплішати.

Погода у столиці

У Києві 20 грудня вдень очікується +5…+7 °C, буде волога погода, проте без істотних опадів.

Надалі в столиці буде вогко, 22-24 грудня очікується похолодання, а на Різдво, 25 грудня, знову потепліє до весняних температурних значень.