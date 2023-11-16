Невеликі дощі і низька температура повітря: прогноз на 17 листопада від Наталки Діденко
У п'ятницю, 17 листопада, у більшості областей України очікуються невеликі дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +1...+11°C
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"Через діяльність активного циклону з південного заходу, на ім'я Linus в західних областях України очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом. До негоди приєднається сильний вітер південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у східних регіонах України можливі невеликі дощі. На решті території у п'ятницю істотних опадів не передбачається.
Фото: Наталка Діденко
Температура повітря буде низькою
Найближчої ночі на заході та півночі Україна очікується від +3°C до -3°C, на решті території +2...+7°C
А впродовж дня 17 листопада очікується +3...+8°C, на півдні +7...+11°C.
У столиці буде хмарно
У Києві завтра буде хмарна погода, проте без істотних опадів.
Вночі температура триматиметься у межах +1...+3°C, на околицях до мінус одного, вдень прогнозується близько +4°C.
- 16 листопада на всій території України очікуватиметься сильний штурмовий вітер. Натомість місцями пройде невеликий дощ, а в окремих регіонах можливий мокрий сніг.
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