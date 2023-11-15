Сильний вітер, подекуди опади та мокрий сніг: погода на 16 листопада від Наталки Діденко
У четвер, 16 листопада, на всій території України очікуватиметься сильний штурмовий вітер. Натомість місцями пройде невеликий дощ, а в окремих регіонах можливий мокрий сніг
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"16-го листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вдень у більшості регіонів України опади припиняться, натомість посилиться вітер до штормових поривів.
Температура повітря
Температура повітря становитиме найближчої ночі 0...+5°C, на півдні до +9°C.
Натомість завтра вдень передбачається +4...+9°C, у південній частині та на південному сході +9...+12°C, в Криму до +14°C.
Погода у столиці
У Києві 16 листопада буде рвучкий вітер, до 12-15 метрів за секунду. Місцями очікується невеликий дощ, ввечері можливий мокрий сніг.
Впродовж доби температура повітря буде приблизно однаковою, +4...+6°C, завтра ввечері зниження до +1...+4°C.
Фото: Наталка Діденко
Що чекати далі?
У період з 19 по 23 листопада в Україні очікується сильне похолодання.
Температура повітря знизиться, а в нічні години 23 та 24 листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10...-14°C.
Також є висока ймовірність снігу в багатьох областях.
У суботу в західних областях погода буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром. Водночас у неділю на півдні, в центрі та на сході пройдуть сильні дощі та буде сильний вітер.
- 15 листопада майже по всій території України пройдуть дощі, погода буде волога та хмарна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.87Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе