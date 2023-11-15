Сильний вітер, подекуди опади та мокрий сніг: погода на 16 листопада від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"16-го листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдень у більшості регіонів України опади припиняться, натомість посилиться вітер до штормових поривів.

Температура повітря

Температура повітря становитиме найближчої ночі 0...+5°C, на півдні до +9°C.

Натомість завтра вдень передбачається +4...+9°C, у південній частині та на південному сході +9...+12°C, в Криму до +14°C.

Погода у столиці

У Києві 16 листопада буде рвучкий вітер, до 12-15 метрів за секунду. Місцями очікується невеликий дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

Впродовж доби температура повітря буде приблизно однаковою, +4...+6°C, завтра ввечері зниження до +1...+4°C.

Фото: Наталка Діденко

Що чекати далі?

У період з 19 по 23 листопада в Україні очікується сильне похолодання.

Температура повітря знизиться, а в нічні години 23 та 24 листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10...-14°C.

Також є висока ймовірність снігу в багатьох областях.

У суботу в західних областях погода буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром. Водночас у неділю на півдні, в центрі та на сході пройдуть сильні дощі та буде сильний вітер.