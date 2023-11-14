Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг
У середу, 15 листопада, майже по всій території України пройдуть дощі, погода буде волога та хмарна. Водночас перший мокрий сніг прогнозується вже цими вихідними у західних областях
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, завтра над Україною розташується область низького атмосферного тиску із центрами найнижчого цього ж тиску.
Тож у середу пройдуть дощі на заході та півдні України, місцями дощитиме і на півночі. Натомість на сході та в центральних областях спостерігатиметься щільна хмарність, серйозні опади малоймовірні.
Також не буде сильного вітру.
Температура повітря
Найближчої ночі очікується +3...+8 °C, а вдень +8...+12 °C.
У південній частині країн вночі пануватимуть +8...+12 °C, вдень +10...+15 °C.
Погода у столиці
У Києві 15 листопада очікується хмарна волога погода. При цьому минеться без рясних дощів.
Протягом дня температура повітря перед подальшим зниженням буде близько +9 °C.
А ось надалі по тижню стовпчики термометрів справді почнуть сповзати вниз і в умовах вологої погоди. Синоптик зазначає, що як тільки низька температура повітря та дощ спробують зустрітися, атмосфера одразу переведе їх на інший рівень - фаза дощу перейде у мокрий сніг.
Однак подібне явище нормальне для другої половини листопада.
Прогноз на вихідні
За попередніми прогнозами, у суботу, 18 листопада, дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях. На решті території - без істотних опадів.
А вже в неділю опади найбільш ймовірні у південній частині - поки що дощі.
Решта території опиниться у хмарній погоді, лише на півночі йтиме дощ або пролітатиме мокрий сніг.
- У неділю, 12 листопада, Карпати встелило снігом, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -6 °C, тримається мороз.
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