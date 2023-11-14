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Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг

14 листопада, 2023 вiвторок
13:46
Суспільство сніг

У середу, 15 листопада, майже по всій території України пройдуть дощі, погода буде волога та хмарна. Водночас перший мокрий сніг прогнозується вже цими вихідними у західних областях

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, завтра над Україною розташується область низького атмосферного тиску із центрами найнижчого цього ж тиску.

Тож у середу пройдуть дощі на заході та півдні України, місцями дощитиме і на півночі. Натомість на сході та в центральних областях спостерігатиметься щільна хмарність, серйозні опади малоймовірні.

Також не буде сильного вітру.

Температура повітря

Найближчої ночі очікується +3...+8 °C, а вдень +8...+12 °C.

У південній частині країн вночі пануватимуть +8...+12 °C, вдень +10...+15 °C.

Погода у столиці

У Києві 15 листопада очікується хмарна волога погода. При цьому минеться без рясних дощів.

Протягом дня температура повітря перед подальшим зниженням буде близько +9 °C.

А ось надалі по тижню стовпчики термометрів справді почнуть сповзати вниз і в умовах вологої погоди. Синоптик зазначає, що як тільки низька температура повітря та дощ спробують зустрітися, атмосфера одразу переведе їх на інший рівень - фаза дощу перейде у мокрий сніг.

Однак подібне явище нормальне для другої половини листопада.

Прогноз на вихідні

За попередніми прогнозами, у суботу, 18 листопада, дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях. На решті території - без істотних опадів.

А вже в неділю опади найбільш ймовірні у південній частині - поки що дощі. 

Решта території опиниться у хмарній погоді, лише на півночі йтиме дощ або пролітатиме мокрий сніг.

  • У неділю, 12 листопада, Карпати встелило снігом, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -6 °C, тримається мороз.
Україна
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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